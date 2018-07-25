صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد مشروع إنشاء قاعة مؤتمرات الأزهر الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، موقع مشروع إنشاء قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بالإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خليفة إبراهيم – فى بيان صحفى - أن مشروع إنشاء قاعة المؤتمرات سيؤدى إلى نقل الخبرات العلمية لأبناء الأزهر الشريف، وذلك من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية، إضافة إلى إقامة ورش عمل فى التخصصات المختلفة، فضلا عن انعقاد المؤتمرات التى تساهم فى تحقيق ونشر المنهج الوسطى وترسيخ دور الأزهر الشريف المرجعى.

ونوه إبراهيم أن إنشاء المركز سيهدف إلى التواصل العلمى والفكرى بين أبناء المنطقة الأزهرية، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر المختلفة التى ترقى بالعملية التعليمة بالمعاهد الأزهرية، مضيفا أن المركز سيقام على مساحة 500 متر تقريبا، حيث إنه مكون من 3 طوابق، مشيرا إلى احتوائه على قاعتى للمحاضرات والتدريب مجهزتين بأحدث التقنيات التكنولوجية فضلا عن وجود مكتبة تضم أمهات الكتب فى المجالات المختلفة.