video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد مشروع إنشاء قاعة مؤتمرات الأزهر الجديدة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:48 م
صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد مشروع إنشاء قاعة مؤتمرات الأزهر الجديدة الدكتور خليفة محمد ابراهيم
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، موقع مشروع إنشاء قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بالإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خليفة إبراهيم – فى بيان صحفى - أن مشروع إنشاء قاعة المؤتمرات سيؤدى إلى نقل الخبرات العلمية لأبناء الأزهر الشريف، وذلك من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية، إضافة إلى إقامة ورش عمل فى التخصصات المختلفة، فضلا عن انعقاد المؤتمرات التى تساهم فى تحقيق ونشر المنهج الوسطى وترسيخ دور الأزهر الشريف المرجعى.

ونوه إبراهيم أن إنشاء المركز سيهدف إلى التواصل العلمى والفكرى بين أبناء المنطقة الأزهرية، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر المختلفة التى ترقى بالعملية التعليمة بالمعاهد الأزهرية، مضيفا أن المركز سيقام على مساحة 500 متر تقريبا، حيث إنه مكون من 3 طوابق، مشيرا إلى احتوائه على قاعتى للمحاضرات والتدريب مجهزتين بأحدث التقنيات التكنولوجية فضلا عن وجود مكتبة تضم أمهات الكتب فى المجالات المختلفة.

 

 

وكيل وزارة الأزهر بالأقصر يتفقد مشروع إنشاء قاعة مؤتمرات الأزهر الجديدة (1)
 
وكيل وزارة الأزهر بالأقصر يتفقد مشروع إنشاء قاعة مؤتمرات الأزهر الجديدة (2)
 
وكيل وزارة الأزهر بالأقصر يتفقد مشروع إنشاء قاعة مؤتمرات الأزهر الجديدة (3)
 

 


إضافة تعليق

الاقصر

اخبار الاقصر

الازهر الشريف

اخبار مصر

قاعة مؤتمرات الازهر بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة