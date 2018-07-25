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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:03 م
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صور.. رئيس مدينة الأقصر يطلق فعاليات "منتدى سفراء المدينة" لتواصل الشباب

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:42 م
صور.. رئيس مدينة الأقصر يطلق فعاليات "منتدى سفراء المدينة" لتواصل الشباب "منتدى سفراء المدينة"
الأقصر – أحمد مرعى
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أطلق العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى سفراء المدينة تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر الرئيس الشرفى للمنتدى، ضمن مبادرة التواصل مع الشباب الواعى القادر على العطاء، والتى تندرج تحت مبادرات خطة تحفيز الشباب لاستثمار طاقاتهم فى حل مشكلات مجتمعاتهم بالتعاون مع المحليات من خلال الطرح المباشر والنقاش مع أصحاب الخبرة والقيادات التنفيذية، حيث تمت دعوة مجموعة من الشباب لحضور المنتدى.

بدأت فعاليات المنتدى بكلمة العميد أيمن الشريف، رئيس المنتدى، أعقبها كلمة لجنة الخبراء والتى يمثلها هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، والإعلامى محمد أبو المجد، والدكتور هشام الراوى مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة، وجمال يوسف خبير التنمية ورئيس مجلس إدارة جمعية أنا المصرى للتنمية والتدريب.

 وأكد الشريف أن المنتدى سيكون انطلاقة حقيقية لمحاولة دمج الشباب المشاركين بالمنتدى بالمحليات واستثمار طاقاتهم، وذلك من خلال تفاعلهم ببحث عدد من الملفات المهمة التى تهم المواطنين بنطاق الحى التابعين له، وكيفية سبل تقديم الخدمات اليومية لهم بشكل جيد، وحل المشكلات التى تعيق الطريق فى الوصول لمجتمعات أكثر تطويراً ووضع الحلول الجذرية لها فى حدود الإمكانيات المتاحة.

رئيس مدينة الأقصر يطلق فعاليات منتدى سفراء المدينة لتواصل الشباب ودعمهم بالمحافظة (1)
رئيس مدينة الأقصر يطلق فعاليات منتدى سفراء المدينة لتواصل الشباب ودعمهم بالمحافظة (1)

 

رئيس مدينة الأقصر يطلق فعاليات منتدى سفراء المدينة لتواصل الشباب ودعمهم بالمحافظة (2)
 فعاليات منتدى سفراء المدينة 

 

رئيس مدينة الأقصر يطلق فعاليات منتدى سفراء المدينة لتواصل الشباب ودعمهم بالمحافظة (3)
 

 

 


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