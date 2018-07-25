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صور.. تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة نقل ثقيل بطريق وادى القمر بالإسكندرية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:57 ص
صور.. تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة نقل ثقيل بطريق وادى القمر بالإسكندرية حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل ثقيل
الإسكندرية – جاكلين منير و أسماء على بدر
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شهد طريق وادى القمر غرب الإسكندرية، حادث تصادم بسبب اختلال عجلة القيادة لسيارة نقل ثقيل قادمة من طريق وادى القمر فى اتجاه الطريق الصحراوى، بأتوبيس نقل عام، مما تسبب فى تهشم السيارتين وإصابة السائقين.

 

وقال مصدر بهيئة النقل العام، إن الأتوبيس كان فارغًا من الركاب وفى طريقه للجراج، ولم يسفر الحادث سوى إصابة السائق بكدمات وجروح، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وإبلاغ إدارة المرور لرفع السيارات من الطريق وفتح الطريق، وإبلاغ قوات الأمن بالحادث ونقل المصابين للمستشفى.

 

وشهد طريق وادى القمر بعد وقوع الحادث زحامًا مروريًا فى اتجاه الكيلو 21 وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتم إبلاغ وحدة التدخل السريع وجارى رفع السيارات.


وأكد اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن الأتوبيس التابع للهيئة والذى تعرض إلى حادث، منذ قليل، فى طريق وادى القمى كان خاليًا من الركاب. 



وأوضح اللواء خالد عليوة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السائق الخاص بأتوبيس النقل العام كان على جانب الطريق لاستبدال إطار العجلة الأمامية وفوجئ بسائق التريلا يصطدم به من الخلف بالرغم من إعطاء إشارة خلفية بالوقوف، موضحًا سلامة سائق أتوبيس النقل العام مع حدوث تلفيات جسيمة بالأتوبيس. 

 

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