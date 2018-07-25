صور.. تشييع جثمان مصطفى عامر شهيد الواجب بسيناء فى مسقط رأسه بقنا

شيع المئات من أبناء قرية الشرقى بهجورة ومركز نجع حمادى شمال محافظة قنا جثمان الشهيد مصطفى أحمد عامر المجند بسيناء.

واستقبلت محافظة قنا ظهر اليوم جثمان الشهيد مصطفى احمد عامر المجند بسيناء ابن قرية الشرقى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وتم ‘قامة الصلاة على الجثمان بمسجد القرية، ثم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمدافن العائلة وسط حالة من الحزن الشديد لأبناء القرية وأفراد عائلته وأسرته بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.