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صور.. انقطاع الكهرباء فى غزة لمدة 18 ساعة.. والمستشفيات تحذر من كارثة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:30 ص
صور.. انقطاع الكهرباء فى غزة لمدة 18 ساعة.. والمستشفيات تحذر من كارثة معاناة أطفال غزة بسبب انقطاع الكهرباء لمدة 18 ساعة
كتب : أحمد جمعة
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تفاقمت أزمة الكهرباء فى قطاع غزة عقب توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى ىالقطاع بالكامل، وذكرت شركة توزيع كهرباء غزة، أن توقف محطة التوليد عن العمل كليا تم بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيله.

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ويعيش المواطنون الفلسطينيون فى قطاع غزة وضع مآساوى صعب بسبب أزمات المياه والكهرباء وتدمير البنية التحتية فى ظل الحصار الإسرائيلى للقطاع.

 

وتداول نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لمعاناة أطفال قطاع غزة بسبب انقطاع الكهرباء عن القطاع لمدة 18 ساعة.

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بدورها حذرت وزارة الصحة فى قطاع غزة، من كارثة بالمستشفيات وتوقف العديد من خدماتها الصحية الحيوية، بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

 

وقال مدير دائرة التعاون الدولى فى الوزارة أشرف أبو مهادى، إن ما تبقى من كميات وقود لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية مهددة بالنفاد كليا مطلع الشهر المقبل، منوهاً إلى أن ذلك ينذر بأن الأزمات الصحية ستزيد وستؤدى إلى توقف العديد من الخدمات الصحية فى ظل حاجة مستشفيات القطاع إلى 450 ألف لتر وقود شهريا بالحد الأدنى دون مراكز الرعاية الأولية والمباني الإدارية.

 

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وأكد أبو مهادى، على أن وزارة الصحة فى غزة ستستمر في العمل بالإجراءات التقشفية وتزيد منها للحفاظ على كميات الوقود لأكبر فترة مكنة مطالبا الجهات والمؤسسات العربية والمحلية والدولية بالتدخل لحل الأزمة وضمان استمرار عمل المرافق الصحية في القطاع.


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