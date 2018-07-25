صور.. انتشار لافتات الدعاية الانتخابية فى شوارع باكستان قبل ساعات من التصويت

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

انتشرت فى شوارع باكستان اليوم الأربعاء، لافتات الدعاية الانتخابية، قبل ساعات من إنطلاق الانتخابات التشريعية فى البلاد.

وكان متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أكد أن "الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة فى البلاد".

وأعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على "تويتر" وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.

وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ باكستان، التى شهدت العديد من الانقلابات العسكرية، تنهى فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.

وكان حزب "الرابطة الإسلامية" الذي يقوده نواز شريف فاز فى انتخابات 2013 على حزب "الشعب الباكستانى" الذى دفع ثمن أدائه الاقتصادي والأمني السيئ.

وكشفت دراسة أجراها "مركز الأبحاث والدراسات الأمنية" الباكستاني، تراجع عدد حوادث القتل والاغتيال بنسبة 70% في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 حالة قتل في 2015.

وأنهت المحكمة العليا فى يوليو الماضى، ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات أوف - شور.



انتشار لافتات الدعاية الانتخابية على المواصلات العامة



مواطن باكستانى



جانب من انتشار لافتات الدعاية الانتخابية