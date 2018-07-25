صور.. المحافظ يهنئ رئيس محكمة دمياط لترقيته مساعدا لوزير العدل

دمياط معتز الشربينى

زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، محكمة دمياط الابتدائية بشطا، لتهنئة المستشار أشرف السيد رزق رئيس المحكمة لترقيته لمنصب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى. وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والتقدير للمستشار رزق على ما قدمه للمحافظة أثناء فترة توليه مهام المحكمة متمنيا له التوفيق والسداد فى مهام عمله الجديد.

وناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات دمياط خلال زيارته اليوم لمحكمة دمياط الابتدائية بعض القضايا والموضوعات المهمة المطروحة خلال الفترة الحالية، وأكد المحافظ حرص جميع الأطراف على متابعة جميع القضايا والموضوعات والعمل على حلها فورًا.