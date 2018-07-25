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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:37 ص
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صور.. العثور على سلحفاة بحرية بشاطئ جليم وإعادتها لبيئتها الطبيعية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:36 ص
صور.. العثور على سلحفاة بحرية بشاطئ جليم وإعادتها لبيئتها الطبيعية السلحفاة البحرية بشاطئ جليم
الإسكندرية – جاكلين منير
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أوضح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم العثور مساء أمس، على سلحفاة بحرية تزن من 50 إلى 60 كجم، ويبلغ عمرها 60 عامًا، وذلك بشاطئ تيوليب بمنطقة جليم، وقد أرجع الفريق المشكل من خبراء فى مجال إنقاذ السلاحف، أن السلحفاة خرجت إلى الشاطئ لتضع بيضها، وهى من نوع السلحفاة كبيرة الرأس، وقد تم إطلاق السلحفاه إلى المياه، ومن المتوقع أن تخرج مرة أخرى لتضع البيض وتجهيز العش الذى ستضع البيض فيه.
 
هذا وقد كلف المحافظ، الدكتورة إيمان مخيمر مدير حديقة النزهة، بالتوجه الفورى إلى الشاطئ لمنع الاقتراب من السلحفاة وحمايتها، وإطلاقها فى المياه، وتشكيل فريق من الخبراء فى مجال إنقاذ السلاحف البحرية لإدارة الموقف بشكل عملى يعمل على حفظ التوازن البيئى، كما شدد على جميع الجهات بالتنبيه على المسئولين بالشاطئ بعدم التعرض للسلاحف فى حالة خروجها إلى الشاطئ، والحفاظ على الأعشاش لحين استكمال دورتها الطبيعية، وذلك حفاظًا على الحياة البحرية بالمحافظة وحفظ التوازن البيئى.
 
وعلى الصعيد ذاته، أكد سلطان، على جميع الجهات المعنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية السلاحف البحرية والكائنات المهددة بالانقراض، نظرًا لأهمية السلحفاة البحريه فى تحقيق التوازن البيئى.
 
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