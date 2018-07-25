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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:38 م
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صور.. البابا تواضروس يثنى على تطوير الكلية الإكليريكية ويصفه بقفزة حضارية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:31 م
صور.. البابا تواضروس يثنى على تطوير الكلية الإكليريكية ويصفه بقفزة حضارية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أثنى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على العمل الرائع لتطوير مبنى الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، ووصفه بأنه قفزة حضارية تليق بالإسكندرية التى يجب أن تكون رائدة فى كل شيء.

 

جاء ذلك خلال افتتاح قداسة البابا تواضروس الثانى مبنى الكلية الإكليريكية بالإسكندرية اليوم بعد تجديده وتطويره.

 

واستقبل خورس شمامسة الكلية وكنائس الإسكندرية قداسة البابا بالألحان ثم صلى قداسته صلاة الشكر وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لحدث الافتتاح.

 

وتفقد بعد ذلك الغرف والقاعات المختلفة والمكتبة الخاصة بالكتب ومكتبة خاصة بالمذكرات وكتب الدراسة وأيضًا غرفة أعضاء هيئة التدريس.

 

كما تفقد قداسته قاعة الأرشيدياكون حبيب جرجس وقاعة المتنيح يوسف منقريوس أول وكيل للكلية.

 

وتشهد الإسكندرية حدثين مميزين اليوم هما افتتاح قداسة البابا لمبنى الإكليريكية والديوان البطريركى واحتفالية مئوية مدارس الأحد والتى ستقام مساءًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية ويشهدها قداسة البابا ولفيف من أحبار الكنيسة.

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