video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اكتشاف حفريات ديناصور طويل العنق شمال غرب الصين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:49 ص
صور.. اكتشاف حفريات ديناصور طويل العنق شمال غرب الصين حفريات ديناصور
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

تجبر حفريات استخرجت من منحدر تل فى شمال غرب الصين، العلماء على إعادة التفكير فى تاريخ سلالة الديناصورات التى أنجبت أكبر الحيوانات التى ظهرت على الأرض على الإطلاق.

وأعلن علماء أمس الثلاثاء، اكتشاف حفرية ديناصور من فصيل لينجوولونج شينكى وهو عضو قديم بمجموعة "سوروبود" المعروفة من الديناصورات آكلة العشب والتى اشتهرت بأعناقها وأذيالها الطويلة ورؤوسها الصغيرة وسيقانها الشبيهة بالأعمدة.

وعاش لينجوولونج قبل نحو 174 مليون عام فى العصر الجوراسى.

ويعنى الاسم "التنين المذهل من لينجوو" وهى أقرب مدينة للموقع حيث رصد مزارع الحفرية خلال رعيه للأغنام.

وقال شينج شو عالم الحفريات فى الأكاديمية الصينية للعلوم وقائد فريق البحث المنشور بدورية "نيتشر كوميونيكيشنز" إن العلماء استخرجوا عظاما تخص ما بين ثمانية وعشرة ديناصورات من نفس الفصيل يصل طول أكبرها إلى 17.5 متر.

والديناصور لينجوولونج أقدم عضو معروف فى فصيل السوروبود ويشتهر بسمات تشريحية تميزه عن ديناصورات سوروبود أقدم ظهرت قبلها بعشرات الملايين من السنين.

وعاشت لينجوولونج فى بيئة دافئة رطبة، ولم تكن أعناقها طويلة بنفس قدر أنواع أخرى من السوروبود وربما اعتمدت على نباتات منخفضة ناعمة تناسب أسنانها. ويرجح العلماء أنها كانت تعيش فى قطعان نظرا لاكتشاف أعداد كبيرة منها معا، وذلك على غرار أنواع أخرى من السوروبود.

وينتمى لينجوولونج لمجموعة فرعية من السوروبود كان يعتقد فى السابق أنها لم تظهر فى شرق آسيا لأنها تطورت بعد انفصال تلك المنطقة عن قارة بانجيا القديمة.

وقال شو "اكتشافاتنا تشير إلى أن شرق آسيا كان لا يزال متصلا بقارات أخرى فى ذلك الوقت".

اكتشاف حفريات الديناصور
اكتشاف حفريات الديناصور

 

جانب من موقع الاكتشاف
جانب من موقع الاكتشاف

 

الديناصور طويل العنق
الديناصور طويل العنق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اكتشاف حفريات ديناصور ضخم من أكلة اللحوم فى الأرجنتين

الصين

اخبار الصين

حفريات ديناصور

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة