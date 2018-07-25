صور.. اكتشاف حفريات ديناصور طويل العنق شمال غرب الصين

واشنطن (رويترز)

تجبر حفريات استخرجت من منحدر تل فى شمال غرب الصين، العلماء على إعادة التفكير فى تاريخ سلالة الديناصورات التى أنجبت أكبر الحيوانات التى ظهرت على الأرض على الإطلاق.

وأعلن علماء أمس الثلاثاء، اكتشاف حفرية ديناصور من فصيل لينجوولونج شينكى وهو عضو قديم بمجموعة "سوروبود" المعروفة من الديناصورات آكلة العشب والتى اشتهرت بأعناقها وأذيالها الطويلة ورؤوسها الصغيرة وسيقانها الشبيهة بالأعمدة.

وعاش لينجوولونج قبل نحو 174 مليون عام فى العصر الجوراسى.

ويعنى الاسم "التنين المذهل من لينجوو" وهى أقرب مدينة للموقع حيث رصد مزارع الحفرية خلال رعيه للأغنام.

وقال شينج شو عالم الحفريات فى الأكاديمية الصينية للعلوم وقائد فريق البحث المنشور بدورية "نيتشر كوميونيكيشنز" إن العلماء استخرجوا عظاما تخص ما بين ثمانية وعشرة ديناصورات من نفس الفصيل يصل طول أكبرها إلى 17.5 متر.

والديناصور لينجوولونج أقدم عضو معروف فى فصيل السوروبود ويشتهر بسمات تشريحية تميزه عن ديناصورات سوروبود أقدم ظهرت قبلها بعشرات الملايين من السنين.

وعاشت لينجوولونج فى بيئة دافئة رطبة، ولم تكن أعناقها طويلة بنفس قدر أنواع أخرى من السوروبود وربما اعتمدت على نباتات منخفضة ناعمة تناسب أسنانها. ويرجح العلماء أنها كانت تعيش فى قطعان نظرا لاكتشاف أعداد كبيرة منها معا، وذلك على غرار أنواع أخرى من السوروبود.

وينتمى لينجوولونج لمجموعة فرعية من السوروبود كان يعتقد فى السابق أنها لم تظهر فى شرق آسيا لأنها تطورت بعد انفصال تلك المنطقة عن قارة بانجيا القديمة.

وقال شو "اكتشافاتنا تشير إلى أن شرق آسيا كان لا يزال متصلا بقارات أخرى فى ذلك الوقت".



اكتشاف حفريات الديناصور



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