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الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:12 م
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صور.. ارتفاع ضحايا هجمات "داعش" على مدينة السويداء السورية لـ183 قتيلا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:29 م
صور.. ارتفاع ضحايا هجمات "داعش" على مدينة السويداء السورية لـ183 قتيلا جانب من عنف داعش فى سوريا
لندن أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بارتفاع ضحايا هجوم (داعش) على مدينة السويداء جنوبى سوريا إلى 183 قتيلا.

وأوضح المرصد وفقا لما ذكرته قناة (العربية الحدث) اليوم الأربعاء، أن القوات الحكومية تسيطر على محافظة السويداء فى جنوب سوريا، فيما يتواجد إرهابيو (داعش) فى منطقة صحراوية عند الأطراف الشمالية الشرقية للمحافظة، ويعتبر هذا الهجوم الانتحارى من أكبر الهجمات التى يشنها داعش فى سوريا منذ أشهر.

جانب من العنف فى سوريا
جانب من العنف فى سوريا

 

عنف داعش فى سوريا
عنف داعش فى سوريا

 

عنف داعش فى مدينة السويداء السورية
عنف داعش فى مدينة السويداء السورية

 


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