صور.. إزالة 8 حالات تعدى على خطوط التنظيم بمدينة الحمام فى مطروح

مطروح - حسن مشالى

تمكنت أجهزة مجلس مدينة الحمام في محافظة مطروح، من إزالة 8 حالات تعدى على خطوط التنظيم، وتحرير المحاضر للمخالفين.

وقال ممدوح أنور رئيس مدينة الحمام، في بيان صادر عن المحافظة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة مجلس المدينة وشرطة المرافق، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة، لتعديات على خطوط التنظيم بإقامة أسوار غير قانونية للمنازل، وإزالة بكلونات وأسوار بوحدات سكنية بعمارات الشباب، تم إقامتها بالمخالفة.

وأضاف رئيس مدينة الحمام، بان الأجهزة ستعمل على إزالة ما يستجد من تعديات و تنفيذ عقوبات رادعة ضد أى معتدي، ولن يسمح بأية تعديات على أملاك الدولة أو جهات الولاية.