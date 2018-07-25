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صوت أمريكا: محطات الطاقة الجديدة المفتتحة بعهد السيسى تأتى فى إطار عجلة التنمية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:38 م
صوت أمريكا: محطات الطاقة الجديدة المفتتحة بعهد السيسى تأتى فى إطار عجلة التنمية جانب من افتتاح محطة كهرباء جديدة
كتبت: إنجى مجدى
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سلطت إذاعة صوت أمريكا الضوء على المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة المصرية والتى فى إطارها قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بافتتاح ثلاث محطات جديدة للطاقة بتكلفة إجمالية 7 مليار دولار.

 

وقالت الإذاعة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسي هى جزء من عجلة التنمية فى البلاد. مضيفة المشاريع الجديدة التى بدأت عام 2015 هى جزء من صفقة بقيمة 8 مليار يورو لإنشاء محطات توليد الطاقة من الغاز وطاقة الرياح لتعزيز توليد الكهرباء بنسبة 50%.

 

ويشير التقرير إلى أن الرئيس السيسي افتتح أيضا واحدة من أكبر مزارع الرياح فى العالم، والتى بنيت بتكلفة 12 مليار جنيه مصرى، ما يعادل 673 مليون دولار، فى البحر الأحمر بقدرة توليد 580 ميجاوات. وتهدف مصر لتلبية 20% من حاجاتها من الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 وبنسبة 40% بحلول عام 2035. وتغطى مصادر الطاقة المتجددة 3% فقط من الطلب حاليا.


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