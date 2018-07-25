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شعبة الدواجن: ارتفاع درجات الحرارة يزيد نسبة الفاقد وارتفاع سعر الفراخ

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:59 ص
شعبة الدواجن: ارتفاع درجات الحرارة يزيد نسبة الفاقد وارتفاع سعر الفراخ دواجن - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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حذرت شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، من خروج عدد كبير من المستثمرين فى القطاع الداجنى من السوق نتيجة الخسائر التى يتعرضون لها فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يفاقم الأزمة لدى المربين ويجعل نسبة الفاقد مرتفعة، مما يؤثر على حجم المعروض فى الأسواق.
 
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، إن هناك خسائر كبيرة لدى "المربين" نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج إضافة إلى انتشار الأمراض الوبائية التى زودت الخسائر بصورة ملحوظة إضافة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد لدى المزارع.
 
 
وأضاف عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الدواجن تحركت فى المزارع مسجلة 23 جنيها للكيلو وتصل المستهلك ما بين 27 إلى 28 جنيها للكيلو والبيض سجل 32 جنيها للكرتونة " الأبيض" ويصل المستهلك 37 جنيها وكرتونة البيض الأحمر 33 جنيه بالمزرعة وتصل المستهلك بـ 39 جنيها.
 
 
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن تأثير مربين ومستثمرين من قطاع الثروة الداجنة ستظهر أثاره بعد عيد الأضحى لأن الاقبال خلال الأيام المقبلة سيكون أقل بكثير بسبب شراء لحوم الأضحية.

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