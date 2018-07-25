شريف إسماعيل يصل إلى جنوب إفريقيا لرئاسة وفد مصر فى قمة "بريكس"

وصل صباح اليوم الأربعاء، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، إلى جنوب إفريقيا لرئاسة وفد مصر فى القمة العاشرة لتجمع "بريكس"، والتى تنطلق أعمالها اليوم وحتى يوم الجمعة المقبلة فى مركز مؤتمرات "ساندتون" بمدينة جوهانسبرج.

وكان فى استقبال المهندس شريف إسماعيل فى مطار أور تامبو الدولى بمدينة جوهانسبرج، السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية فى جنوب إفريقيا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، ويضم الوفد المصرى الرسمى المُرافق للمهندس شريف إسماعيل، السفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية.

يحضر المهندس شريف إسماعيل القمة، نائباً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تم توجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة فى القمة العاشرة لمجموعة "بريكس" بصفتها رئيس "مجموعة 77 والصين" لعام 2018، والتى تعد أكبر المجموعات الحكومية فى الأمم المتحدة، وتضم 134 دولة.