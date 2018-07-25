شركة مصر الجديدة للإسكان: اختيار "أن آى كابيتال" لإدارة الطرح بالبورصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن اختيار شركة أن آى كابيتال لإدارة عملية الطروحات الحكومية، وإلغاء إجراءات إعداد مناقصة محدودة لاختيار مستشار مالى لدراسة مقترح بيع أسهم قائمة وقيمة الطرح ، حيث تبلغ نسبة الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.25% من إجمالى الأسهم المقيدة.

أضافت الشركة، فى بيانها للبورصة اليوم الأربعاء، أن توصيات الجمعية العامة العادية للشركة فى يونيو الماضى حددت 31 أغسطس موعد نهائى لتحديد الطريقة الأنسب لتنفيذ عملية الطرح المقترحة والتى لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الآن.