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الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:20 ص
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شركات طيران أمريكية تعدل الإشارة لتايوان على مواقعها الإلكترونية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:19 ص
شركات طيران أمريكية تعدل الإشارة لتايوان على مواقعها الإلكترونية الرئيس الصينى
رويترز
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عدلت أكبر ثلاث شركات طيران أمريكية الطريقة التى تشير بها إلى تايوان على مواقعها الإلكترونية فى مسعى لتجنب عقوبات صينية مع انتهاء مهلة لذلك اليوم الأربعاء.

وطلبت بكين من الشركات الأجنبية خاصة شركات الطيران عدم الإشارة إلى تايوان، المتمتعة بالحكم الذاتى، على مواقعها الإلكترونية على أنها منطقة غير صينية وهو ما وصفه البيت الأبيض فى مايو بأنه "هراء استبدادى".

وحددت بكين مهلة تنتهي يوم 25 يوليو  لإدخال التعديل، ورفضت الشهر الماضى طلبات من واشنطن لإجراء محادثات تتعلق بالأمر، مما فاقم من توتر العلاقات بين البلدين المتضررة بالفعل من خلاف تجارى متصاعد.

وتايوان هى أكثر المسائل المتعلقة بالأراضى حساسية للصين التى تعتبر الجزيرة إقليما حاد عن مبدأ "صين واحدة".

 

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