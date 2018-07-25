شاهد كيف يتعامل أهالى غزة مع الحر الشديد وانقطاع الكهرباء لمدة 18 ساعة

كتب : أحمد جمعة

نشرت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية مقطع فيديو يوضح المعاناة التى يعيشها أهالى قطاع غزة مع استمرار انقطاع الكهرباء.

يعيش المواطنون الفلسطينيون فى قطاع غزة أوضاع معيشية صعبة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وانتشار الفقر والبطالة، فضلا عن انتشار البطالة وحالات الانتحار بسبب الحصار الإسرائيلى للقطاع منذ سنوات.

ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية فى غزة، تفاقمت أزمة الكهرباء فى القطاع عقب توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى بالقطاع بالكامل، وذكرت شركة توزيع كهرباء غزة، أن توقف محطة التوليد عن العمل كليا تم بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيله.

وتداول نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لمعاناة أطفال قطاع غزة بسبب انقطاع الكهرباء عن القطاع لمدة 18 ساعة.

بدورها حذرت وزارة الصحة فى قطاع غزة ، من كارثة بالمستشفيات وتوقف العديد من خدماتها الصحية الحيوية ، بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.