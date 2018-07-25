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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:28 م
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شاهد في دقيقة.. أمير قطر يتلقى صفعات جديدة في بريطانيا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:15 م
شاهد في دقيقة.. أمير قطر يتلقى صفعات جديدة في بريطانيا مظاهرات ضد تميم - صورة أرشيفية
إعداد – محمد فزاع
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حاول تميم بن حمد أمير قطر، تلميع صورته في الخارج بزيارة إلى لندن، بعد الفضيحة التي كشفت عنها "بي بي سي" بدعم بلاده للإرهابيين في العراق، حيث كشفت في تحقيقها الاستقصائي عن مجموعة رسائل نصية، واتصالات هاتفية لوزير خارجية قطر، وسفيرها في العراق بدفع أكثر من مليار دولار لأشخاص، وجماعات على لائحة الإرهاب في أميركا من أجل تحرير رهائن قطريين.

زيارة تميم إلى لندن واجهت عاصفة دبلوماسية، حيث استقبل بمظاهرات تدين إصرار نظام الدوحة على دعم وتمويل الإرهاب بكافة أوجهه، مطالبين باعتقاله لدعمه للإرهاب.


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أمير قطر

بريطانيا

العراق

الإرهاب




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