سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة سبل تعديل تعريفة التاكسى

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اليوم اجتماعا لمناقشة سبل تعديل تعريفة التاكسى على مستوى المحافظة، وذلك بحضور العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور، ورئيس مباحث المرور، وعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية، ومشرفى المواقف على مستوى المحافظة، حيث بحث السكرتير العام امكانية تعديل تعريفة التاكسى بالمحافظة عن طريق العداد الخاص بالتاكسى واحتساب البنديرة وذلك تماشيا مع زيادة أسعار المحروقات بنسبة تترواح من 15إلى 20% وليس عن طريق البنديرة الثابتة.

من جانبه أوضح مدير إدارة المرور، أنه لن يتم ترخيص أى تاكسى أو تجديد رخصته، إلا بعد تركيب العداد الخاص به ويتم معايرته بمعرفة إدارة المرور، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضى تفعيل هذا الموضوع وانهاء كافة الإجراءات على وجه السرعة نظرا لأهميته.

كما وجه السكرتير العام بعقد اجتماع لاحق بحضور عدد من سائقى التاكسى لبحث الطريقة المثلى لتطبيق تعريفة التاكسى بما يتماشى مع المواطنين، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على التاكسى من خلال شن حملات مرورية مكثفة لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومحاسبة المخالفين وكذا متابعة الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة تنفيذ التعريفة المحددة بكل دقة.