سقوط 5 متهمين بحوزتهم إستروكس وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الإستروكس والبانجو والهيروين، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ضبط "محمد.س.ع" 20 عاما سائق، و"احمد.ن.أ"38 عاما عاطل، حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "توك توك"، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط كلا من المتهم "كمال.أ.م" 48 عاما عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"عبداللة.م.ع" 22 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت حوالى 750 جرام و4 زجاجات مواد كيميائية، تستخدم فى تصنيع مخدر الإستروكس، وميزان حساس ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم "احمد.ا.ن"42 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 250 جرام وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.