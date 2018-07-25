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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:36 م
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-7-2018 وتباين العملة الأوروبية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:02 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-7-2018 وتباين العملة الأوروبية يورو - أرشيفية
كتب : دانه الحديدى
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تباين سعر بيع وشراء اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء الموافق 25-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 20.76 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى..

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.86 جنيه للشراء

21.03 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.76 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.75 جنيه للشراء

20.92 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو


 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.76 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.84 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.81 جنيه للشراء

20.96 جنيه للبيع

 

يورو
يورو

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