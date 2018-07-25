سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 25-7-2018 واستقرار للعملة السعودية

كتب : دانه الحديدى

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الأربعاء الموافق 25-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعر فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء و 4.79 جنيه للبيع.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

السعودية تعتمد خطة الطوارئ لموسم الحج

اعتمدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام 1439هـ، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهى فى جميع المواقع بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وقال مدير عام الدفاع المدنى السعودى الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن القرار اتخذه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدنى السعودى من منطلق حرص المملكة السعودية على تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ودعم جهود الدفاع المدنى لأداء مهامه فى مواجهة جميع المخاطر خلال موسم الحج .

وأضاف الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ، أن الخطة تركز على تجنيد كامل الطاقات البشرية والآلية وتوظيف جميع الإمكانيات لتوفير سبل السكينة والاطمئنان للحجاج.