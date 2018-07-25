video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم كاتالونيا السابق يعلن عودته إلى بلجيكا لمواصلة حملته نحو الاستقلال

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:17 م
زعيم كاتالونيا السابق يعلن عودته إلى بلجيكا لمواصلة حملته نحو الاستقلال زعيم إقليم كاتالونيا السابق كارلس بودجمون
رويترز
إضافة تعليق

قال زعيم إقليم كاتالونيا السابق كارلس بودجمون، الذى يواجه اتهامات بالتمرد فى إسبانيا، اليوم الأربعاء إنه سيعود إلى بلجيكا قادما من ألمانيا لمواصلة حملته فى سبيل استقلال الإقليم.

وأسقطت المحكمة العليا الإسبانية أمر اعتقال أوروبيا لبودجمون الأسبوع الماضى بعدما رفضت ألمانيا تسليمه بسبب إعلانه استقلال كاتالونيا العام الماضى فى خطوة اعتبرتها مدريد غير قانونية.

وقال بودجمون إنه سيعود إلى بروكسل بصحبة أسرته يوم السبت. وأضاف خلال مؤتمر صحفى فى برلين "الكل يعلم أن الأمر لم يعد شأنا إسبانيا داخليا" مضيفا أن حملة الاستقلال التى سيمضى فيها من بلجيكا اتخذت منحى أوروبيا.

وكان بودجمون في برلين بانتظار أمر تسليمه بعدما اعتقلته السلطات الألمانية فى مارس أثناء عودته إلى بلجيكا بعد زيارة لفنلندا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقل اربعة مسؤولين انفصاليين إلى سجن فى كاتالونيا

بعد أزمة الانفصال.. 691 شركة تغادر كاتالونيا وتوقعات بالمزيد

نائب: أحداث كاتالونيا أسقطت القناع عن ازدواجية المنظمات الحقوقية

كاتالونيا

كارلس بودجمون

إسبانيا

ألمانيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة