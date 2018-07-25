زعيم كاتالونيا السابق يعلن عودته إلى بلجيكا لمواصلة حملته نحو الاستقلال

رويترز

قال زعيم إقليم كاتالونيا السابق كارلس بودجمون، الذى يواجه اتهامات بالتمرد فى إسبانيا، اليوم الأربعاء إنه سيعود إلى بلجيكا قادما من ألمانيا لمواصلة حملته فى سبيل استقلال الإقليم.

وأسقطت المحكمة العليا الإسبانية أمر اعتقال أوروبيا لبودجمون الأسبوع الماضى بعدما رفضت ألمانيا تسليمه بسبب إعلانه استقلال كاتالونيا العام الماضى فى خطوة اعتبرتها مدريد غير قانونية.

وقال بودجمون إنه سيعود إلى بروكسل بصحبة أسرته يوم السبت. وأضاف خلال مؤتمر صحفى فى برلين "الكل يعلم أن الأمر لم يعد شأنا إسبانيا داخليا" مضيفا أن حملة الاستقلال التى سيمضى فيها من بلجيكا اتخذت منحى أوروبيا.

وكان بودجمون في برلين بانتظار أمر تسليمه بعدما اعتقلته السلطات الألمانية فى مارس أثناء عودته إلى بلجيكا بعد زيارة لفنلندا.