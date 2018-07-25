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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:54 م
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ربة منزل تحاول الانتحار بطعن نفسها بسبب خلافات مع زوجها بالدقهلية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:10 م
ربة منزل تحاول الانتحار بطعن نفسها بسبب خلافات مع زوجها بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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حاولت ربة منزل الانتحار عن طرق طعن نفسها بسلاح أبيض بسبب خلافات مع زوجها بناحية مركز بلقاس.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزى بوصول "هبة . ر . ا" 36 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس مصابة بجرح طعنى بالبطن.

انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز ، إلى مكان البلاغ وبسؤالها قررت أنها أقدمت على الانتحار بطعن نفسها بسكين بسبب وجود خلافات زوجية مع زوجها المدعو "سامى .ا . ا" ولم تتهم أحدا بالتسبب فى حدوث إصابتها وبسؤال زوجها أيد ذات المضمون ، وبالفحص تبين إصابتها بطعنتين وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها ووضعها تحت الملاحظة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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