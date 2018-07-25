رئيس جهاز السادات: 15 أغسطس آخر موعد لتسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، تحديد يوم الأربعاء الموافق 15 الشهر المقبل كآخر موعد لتسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة، المرحلة السابعة، بالمنطقة السكنية (31)، للفائزين بها، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التى أجريت بتاريخ 8/8/2016.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه سيتم تسليم القطع من 151: 200، يوم الخميس 26/7/2018، والقطع من 201: 250، يوم الأحد 29/7/2018، والقطع من 251: 300، يوم الاثنين 30/7/2018، والقطع من 301: 350، يوم الثلاثاء 31/7/2018، والقطع من 351: 400، يوم الأربعاء 1/8/2018، والقطع من 401: 450، يوم الخميس 2/8/2018.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم القطع من 451: 500، يوم الأحد 5/8/2018، والقطع من 501: 550، يوم الاثنين 6/8/2018، والقطع من 551: 600، يوم الثلاثاء 7/8/2018، والقطع من 601: 650، يوم الأربعاء 8/8/2018، والقطع من 651: 700، يوم الخميس 9/8/2018، والقطع من 701: 750، يوم الأحد 12/8/2018، والقطع من 751: 800، يوم الاثنين 13/8/2018، والقطع من 801: 850، يوم الثلاثاء 14/8/2018، والقطع من 851: 876، يوم الأربعاء 15/8/2018، موضحاً تخصيص الأيام من الأحد 26/8/2018 وحتى الخميس 30/8/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.