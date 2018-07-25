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رئيس جامعة الإسكندرية: معامل التنسيق مستمرة مع بدء المرحلة الثانية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:44 م
رئيس جامعة الإسكندرية: معامل التنسيق مستمرة مع بدء المرحلة الثانية معامل التنسيق الإلكترونى - صورة أرشيفية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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صرح الدكتورعصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أن معامل التنسيق المخصصة لطلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة لعام 2018 ما زالت مستمرة فى عملها مع بدء أعمال المرحلة الثانية للتنسيق.
 
وأوضح أن معامل التنسيق بالجامعة تفتح أبوابها من التاسعة صباحا وحتى الرابعة ظهرا لاستقبال طلاب المرحلة الثانية.
 
وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعامل السبعة التى خصصتها الجامعة للتنسيق الإلكترونى وتضم 163 جهاز حاسب آلى مستعدة لاستقبال طلاب المرحلة الثانية التى تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.
 
وأضاف أن الجامعه قامت أيضا بتوفير جميع المستلزمات التى يحتاجها الطالب، كما قامت إدارة رعاية الشباب وفريق القاده الاجتماعيين بالجامعة توزيع المياه والعصائر على الطلاب المستجدين.
 
 
 
 
 
 
 
 

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