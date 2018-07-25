رئيس جامعة الأزهر يعلن عن الكليات الجديدة بالتنسيق لعام 2019

كتب لؤى على تصوير أحمد معروف

أعلن الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن إجراءات التنسيق، أن تنسيق هذا العام سيشهد إضافة 11 كلية وفصلا جديدا، بالإضافة إلى إيقاف العمل بفصل واحد فقط،والكليات الجديدة بتنسيق هذا العام هى:

1-تحويل فصول الطب للبنات بدمياط لكلية.

2-تحويل فصول الطب للبنات بأسيوط لكلية.

3-تحويل فصول صيدلة للبنات باسيوط لكلية.

4-كلية التربية للبنات بالقاهرة.

5- قسم رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف.

6-فصول التربية الرياضية للبنات بالخانكة.

7-فصول بالفيوم تابعة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة وتضم شعب أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية والشريعة والقانون.

8-قسم اللغة اليابانية بكلية اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة.

9-قسم الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة.

10-قسم رياض الأطفال لكلية التربية للبنات بأسيوط.

11-قسم الدراسات الإسلامية للغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بنين القاهرة.

12-إيقاف قبول الطلاب بفصول الهندسة الزراعية بأسيوط.