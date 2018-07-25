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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:50 ص
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رئيس جامعة الأزهر يعلن اليوم إجراءات التنسيق للثانوية الأزهرية 2018

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:00 ص
رئيس جامعة الأزهر يعلن اليوم إجراءات التنسيق للثانوية الأزهرية 2018 الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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يعقد الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن إجراءات التنسيق، والتى سيتم مناقشتها بمجلس الجامعة قبيل انعقاد المؤتمر، حيث سيتم الإعلان عن مراحل التنسيق وبداية فتح موقع بوابة الحكومة المصرية لبدء طلاب الدور الأول تسجيل رغباتهم، والكليات والفصل الجديدة فى تنسيق هذا العام.

 

وكان قد كشف فى وقت سابق الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على التنسيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تنسيق هذا العام سيشهد إضافة 11 كلية وفصلاً جديدًا، بالإضافة إلى إيقاف العمل بفصل واحد فقط، والكليات الجديدة بتنسيق هذا العام، هى:

1- تحويل فصول الطب للبنات بدمياط لكلية.
2- تحويل فصول الطب للبنات بأسيوط لكلية.
3- تحويل فصول صيدلة للبنات بأسيوط لكلية. 
4- كلية التربية للبنات بالقاهرة.
5- قسم رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف.
6- فصول التربية الرياضية للبنات بالخانكة.
7- فصول بالفيوم تابعة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة وتضم شعب أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية والشريعة والقانون.
8- قسم اللغة اليابانية بكلية اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة.
9- قسم الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة.
10- قسم رياض الأطفال لكلية التربية للبنات بأسيوط.
11- قسم الدراسات الإسلامية للغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بنين القاهرة.
12- إيقاف قبول الطلاب بفصول الهندسة الزراعية بأسيوط.
 

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