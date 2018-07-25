رئيس جامعة الأزهر يعلن اليوم إجراءات التنسيق للثانوية الأزهرية 2018

يعقد الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن إجراءات التنسيق، والتى سيتم مناقشتها بمجلس الجامعة قبيل انعقاد المؤتمر، حيث سيتم الإعلان عن مراحل التنسيق وبداية فتح موقع بوابة الحكومة المصرية لبدء طلاب الدور الأول تسجيل رغباتهم، والكليات والفصل الجديدة فى تنسيق هذا العام.

وكان قد كشف فى وقت سابق الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على التنسيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تنسيق هذا العام سيشهد إضافة 11 كلية وفصلاً جديدًا، بالإضافة إلى إيقاف العمل بفصل واحد فقط، والكليات الجديدة بتنسيق هذا العام، هى: