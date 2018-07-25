رئيس المفوضية الأوروبية: الاتحاد الاوروبى وأمريكا "ليسا أعداء" بل "حلفاء"

واشنطن (أ ف ب)

قال رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، الأربعاء، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى "ليسا اعداء"، مع بدء محادثاته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الهادفة الى نزع فتيل التوتر التجارى بين القوتين الاقتصاديتين.

بدوره قال ترامب انه يتوقع ان "يحدث شيء ايجابي" خلال المحادثات فى البيت الابيض بعد ان بعث بسلسلة تغريدات يلوم فيها اوروبا على المعاملة غير المنصفة للصادرات الأمريكية، ووسط تهديدات بفرض رسوم جديدة على صادرات السيارات الاوروبية قال يونكر "نحن شركاء مقربون وحلفاء ولسنا اعداء".