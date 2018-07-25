رئيس الحكومة: الفترة القادمة ستشهد تحسنا فى خدمات المواطن - صور

كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد وخالد مشعل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتفق مع توصيات اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب، بشأن برنامج الحكومة، فيما يتعلق بتقنين الأراضى فى تقنين الأوضاع بالسعر العادل، وكذلك العقارات بالسعر الجديد.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أشكر اللجنة على ما طرحته بشان برنامج رفع الكفاءة للهيئات الاقتصادية مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، ومتفق تماما مع ماطرحته اللجنة حول تسوية المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة للدولة من خلال طرح نسبة من رأسمالها فى البورصة المصرية، وبدأت الحكومة بالفعل فى طرح البعض وسيبدا تنفيذها فى الربع الأخير من هذا العام.

وتابع رئيس الوزراء: "اللجنة أشادت فى تقريرها بخطة الحكومة لتنمية الصادرات المصرية، والحكومة تتوافق معها فيما اقترحتها بشأن ضرورة وجود خطة زمنية للتنفيذ، كما نتفق مع مقترح إنشاء بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام ببرنامج التدريب والتشغيلن ونشكر اللجنة على اشادتها ببرنامج الحكومة وتحسين مستوى المعيشة وعلى ما رصدته بشان أن برنامج الحكومة من تحسين مستوى معيشة المواطن بأنه سيشهد تحسن ملحوظ الفترة القادمة وتحسن الخدمات والسع والصحة والتعليم والكهرباء، والحكومة توافقق على مأ اوصت به اللجنة من زيادة عدد المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، مناقشة برنامج الحكومة للتصويت على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتعد جلسة اليوم هى آخر جلسة بدور الانعقاد الثالث، ومتوقع فض دور الانعقاد نهاية اليوم، بحضور رئيس الحكومة وبعض الوزراء.























































































