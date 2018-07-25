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رئيس البرلمان يعلن انتهاء دور الانعقاد الثالث.. ويعود فى أكتوبر المقبل

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:56 م
رئيس البرلمان يعلن انتهاء دور الانعقاد الثالث.. ويعود فى أكتوبر المقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نور على
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أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتهاء جلسات دور الانعقاد الثالث، من الفصل التشريعى الأول على أن يعود البرلمان وفقا للائحة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
 
 
وقال عبد العال، إن الرئيس السيسي سيصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد، وسيبدأ المجلس دور الانعقاد الرابع وفق ما سيحدده القرار الجمهورى.
 
 
 
جاء ذلك بعدما انتهى البرلمان اليوم من مناقشة برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الاتفاقيات بقروض الموقعة بين مصر وعدد من الدول.
 
 
 
وخلال الجلسة تناول الدكتور على عبد العال، إنجازات المجلس، ومحاولات النيل منه، وكيفية التصدي لهدم المجلس.

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