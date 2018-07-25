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الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:41 م
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رئاسة مركز الخارجة تصدر 4 قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:54 م
رئاسة مركز الخارجة تصدر 4 قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصدرت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، 4 قرارات هدم لمنازل ومنشآت آيلة للسقوط فى عدة وأحياء سكنية بالمدينة على مساحة إجمالية 630 متر مربع تمثل خطورة على حياة المواطنين والتى تحررت بها مذكرات للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة.

قال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد، فى بيان له، إن قرار الهدم الأول يخص منزل بشارع النبوى المهندس بمساحة 150 متر مربع والثانى لمنزل بمنطقة المعهد الدينى سماحة بمساحة 150 متر مربع والثالث لمنزل بلدى بحى البرى بمساحة 220 متر مربع والأخير بحارة بصوص بمساحة 110 متر مربع وجميعها منشآت آيلة للسقوط ويستوجب إزالتها.

 


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