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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:37 ص
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حميات أسوان: دخول منظار الجهاز الهضمى ساهم فى التخفيف عن المرضى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:00 ص
حميات أسوان: دخول منظار الجهاز الهضمى ساهم فى التخفيف عن المرضى الدكتور نادر محروس مدير مستشفي حميات أسوان
أسوان - صلاح المسن
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قال الدكتور نادر محروس مدير مستشفى حميات أسوان لـ"اليوم السابع" إن وحدة الكبد بمستشفى الحميات شهدت مؤخرًا دخول جهاز منظار علوى وسفلى للجهاز الهضمى ومنظار قنوات مرارية ما ساهم فى التخفيف عن المرضى، لافتًا إلى أن جهاز المنظار العلوى والسفلى للجهاز الهضمى مزود بشاشات كبيرة مع إمكانية تصوير عملية المناظير أثناء التشخيص والعلاج ويتم تقديم الخدمة الطبية للمريض بأسعار مخفضة.

وأضاف الدكتور نادر محروس مدير مستشفى حميات أسوان بأن منظار الجهاز الهضمى العلوى والسفلى، غير موجود بمحافظة أسوان إلا فى مستشفى الحميات والمستشفى الجامعى بأسوان، وأشار إلى أن لديهم فريق كامل للتعامل مع الجهاز الحديث من أطباء مؤهلين وتمريض مدرب، وأنه يتم سنويًا تنظيم مؤتمر علمى وورشة عمل مناظير بالاشتراك مع جميع جامعات مصر.

 

 

 


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