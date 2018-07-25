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حماس والجهاد الإسلامى: المقاومة لن تتخلى عن واجبها فى الدفاع عن شعب فلسطين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:20 م
حماس والجهاد الإسلامى: المقاومة لن تتخلى عن واجبها فى الدفاع عن شعب فلسطين سرايا القدس
كتب : أحمد جمعة
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قال المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، فوزى برهوم، إن ‏حجم التصعيد الإسرائيلى على غزة والاستهداف المتعمد للمقاومين يعكس نوايا الاحتلال المبيتة للقتل، مؤكدا أن قيادة الاحتلال الإسرائيلى دموية مجرمة لا يمكن السكوت عن ممارساتها وجرائمها، موضحا ان المقاومة لن تتخلى عن واجبها فى الدفاع عن الشعب الفلسطينى وحمايته والرد على العدوان.

بدورها أكدت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن جريمة الاحتلال التى ارتبكها اليوم لن تمر دون عقاب فالمقاومة ستحمى دماء الشعب الفلسطينى وستدافع عن هذه الدماء الطاهرة".

وقالت السرايا فى تصريح مقتضب:" ندرس كل الخيارات للرد على هذه الجريمة وعلى العدو أن يعلم أنه ليس بيده أن يبدأ المعركة وينهيها".

وجددت سرايا القدس تمسكها "القصف بالقصف" وأنها تسقط هذه المعادلة من حساباتها.

واستشهد مساء اليوم الأربعاء ثلاثة مواطنين وأصيب رابع بجراحٍ خطرة جراء قصف مدفعية الاحتلال الصهيونى لمواقع رصد للمقاومة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 

 


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