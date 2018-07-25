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حبس عامل قتل شقيقته لاكتشافه زواجها عرفيًا بالهرم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:57 م
حبس عامل قتل شقيقته لاكتشافه زواجها عرفيًا بالهرم جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقته لاكتشافه زواجها عرفيًا بالهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل فى حالة تعفن، داخل مسكنها بمنطقة هضبة الأهرام، فانتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة إلى محل الواقعة، وبإجراء مناظرة للجثة تبين أن سبب وفاتها تعرضها للخنق.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن شقيق المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لاكتشافه زواجها عرفيا، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

 

 


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