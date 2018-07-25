جنرال فرنسى: معارك التحالف ضد "داعش" فى وادى الفرات بسوريا مستمرة

باريس (أ.ش.أ)

أكد الجنرال فرانسوا باريزو قائد القوات الفرنسية بالتحالف الدولى ضد "داعش" الإرهابى، أن المعارك ضد أخر مقاتلى التنظيم الإرهابى فى وادى الفرات بسوريا ستستمر على الأقل شهرين أو ثلاثة.

وأوضح الجنرال الفرنسى، فى تصريح الثلاثاء، أن المنطقة، التى لا يزال يسيطر عليها "داعش" تقع فى وادى الفرات بين مدينتى هجين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق البلاد، مشيرا إلى أن عدد مقاتلي التنظيم المتبقي يقدر ببضعة مئات.

وأضاف أن قوات التحالف ستظل في المنطقة بعد القضاء تماما على "داعش" فى سوريا و العراق، للحيلولة دون تمكن التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه وذلك بالتعاون مع الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية.

وتوقع الجنرال الفرنسي أن تكون هناك مرحلة انتقالية بطيئة، معتبرا أن كل ذلك لن يتم بين ليلة و ضحاها، مؤكدا عزم التحالف القضاء على كل مقاتلي التنظيم.

يشار إلى أن "داعش" فقد سيطرته على معظم الأراضي التي سيطر عليها عام 2014 في سوريا والعراق إلا أن عناصره لا زالت حاضرة في جنوب غرب سوريا حيث تتعرض لغارات يقوم بها الجيش السورى والقوات الروسية، كما أن هناك خلايا نشطة في محافظة إدلب (شمال غرب) و في صحراء العراق على الحدود مع سوريا.