جامعة الأزهر: 22 سبتمبر بداية الدراسة وزيادة سعر مظروف المدينة لـ 60 جنيها

كتب لؤى على تصوير أحمد معروف

أعلن الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بداية الدراسة السبت 22 سبتمبر كما هو بالمجلس الأعلى للجامعات وامتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 5 يناير، وإجازة نصف العام السبت 26 يناير 2019 ، بينما بداية الفصل الدراسى الثانى ستكون فى 9 فبراير ،وامتحان الفصل الدراسى الثاني 25 مايو، وامتحان التصفية 1 سبتمبر 2019.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن إجراءات التنسيق، أن المدن الجامعية تم تعديل بيع المظروف من 20 جنيها إلى 60 جنيها ويتاح بكل المدن الجامعية بالجمهورية والتقديم فقط يكون فى المدينة التى يرغب بالسكن فيها.