توقعات باجتياح إعصار لليابان الجمعة

طوكيو (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن إعصارا يتحرك فوق المحيط الهادئ جنوبى اليابان يقترب من يابسة جزيرة هونشو الرئيسية فى البلاد فى عطلة نهاية الأسبوع الجارى.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية ـ فى تقرير نشرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن إعصار جونجدارى يسافر شمالا - شمال غرب جزيرة أوكينوتورى بضغط جوى قدره 998 هكتوباسكال فى مركزها ورياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا فى الساعة.

ويتوقع أن يعزز الإعصار الثانى عشر - الذى تمخض من إعصار استوائى فى وقت مبكر من يوم الأربعاء، من قوته ويصل إلى المياه بالقرب من جزر أوجاسوارا يوم الجمعة ليضرب برياح تفوق 108 كيلومترات فى الساعة.

ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال فى وقت مبكر من صباح السبت مع رياح تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا فى الساعة فى مركزها، ويتبع الإعصار موجة حر شديدة فى اليابان وانهيارات أرضية وفيضانات مدمرة فى المناطق الغربية.