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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:08 م
خالد صلاح
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تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل فى حملة مكبرة بقنا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:00 م
تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل فى حملة مكبرة بقنا جانب من الحملة
قنا - هند المغربى
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قام قطاع حماية النيل بحملة لإزالة التعديات على نهر النيل بمحافظة قنا ضمن الحملات حملة إزالة التعديات على نهر النيل بالاشتراك وشرطة المسطحات.

 

وقامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة قنا برئاسة المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا وتحت إشراف المهندس محمد سعد الدين المدير العام بتنفيذ (5) قرارات إزالة عبارة عن ردم بمركز نجع حمادى بزمام تفتيش نيل قنا – محافظة قنا بإجمالى مسطح 615 م2.

 


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