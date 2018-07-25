video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تقرير الأدلة الجنائية: حريق مستشفى الحسين نتيجة ماس كهربائى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:32 م
تقرير الأدلة الجنائية: حريق مستشفى الحسين نتيجة ماس كهربائى حريق مستشفى الحسين
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

تسلمت نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تقرير الأدلة الجنائية فى واقعة حريق مستشفى الحسين.

 وكشف تقرير الأدلة الجنائية النهائى أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائى، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل غرفة الاجتماعات المغلقة بمبنى المستشفى فى الطابق الرابع، وامتد على إثرها الحريق للطابق الخامس والسادس لتلتهمهما النيران. 

كان تقرير الحماية المدنية الذى تسلمه المستشار محمد صقر مدير النيابة، كشف عن وجود بعض المخالفات داخل المستشفى منها عدم وجود أجهزة إنذار مبكر للحرائق، وقررت النيابة تشريح جثة مريض توفى أثناء الحريق الذى نشب بمستشفى الحسين، وكلفت الطب الشرعى بإعداد تقرير مفصل عن الأسباب التى أدت لوفاته إذا كان اختناق بسبب الحريق أو طبيعية، وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحرى عن الحادث، وتكليف المعمل الجنائى لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

 واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى، الذى قال إن سبب الحريق ماس كهربائى نشب من أحد قاعات الاجتماع بالدور الرابع بالمستشفى، واستمعت لأقوال الطبيب المعالج للحالة المتوفية الذى أفاد بأنها توفيت أثناء نقلها من الغرفة لإنقاذها من الحريق.

 كشفت التحقيقات الأولية أن حالة الوفاة الوحيدة التى أسفر عنها حريق مستشفى الحسين الجامعى كانت لمسن ، توفى أثناء نقله من القسم الذى كان به إلى قسم آخر، وأن الوفاة طبيعية، نتيجة مرضه. 

كان قد انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الحسينى الجامعى، لإجراء المعاينة الأولية للحريق، وأمرت النياية بانتداب رجال المعمل الجنائى، لكشف أسباب الحريق وملابساته، وإعداد تقرير بالخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الحادث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حريق الموسكى.. معاينة النيابة: تفحم بضائع بخسائر 2 مليون جنيه

النيابة تقرر انتداب المعمل الجنائى فى حريق مول الموسكى لمعرفة أسبابه

تقرير الأدلة الجنائية فى حريق عقار مصر القديمة: بسبب انفجار ماسورة غاز

الحماية المدنية تكشف عدم وجود طفايات حريق ولا أجهزة إنذار بمستشفى الحسين

اخبار مصر

اخبار الحوادث

حريق مستشفى الحسين

الداخلية

الحوادث اليوم

الادلة الجنائية




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة