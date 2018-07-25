تقرير الأدلة الجنائية: حريق مستشفى الحسين نتيجة ماس كهربائى

كتب أحمد إسماعيل

تسلمت نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تقرير الأدلة الجنائية فى واقعة حريق مستشفى الحسين.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية النهائى أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائى، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل غرفة الاجتماعات المغلقة بمبنى المستشفى فى الطابق الرابع، وامتد على إثرها الحريق للطابق الخامس والسادس لتلتهمهما النيران.

كان تقرير الحماية المدنية الذى تسلمه المستشار محمد صقر مدير النيابة، كشف عن وجود بعض المخالفات داخل المستشفى منها عدم وجود أجهزة إنذار مبكر للحرائق، وقررت النيابة تشريح جثة مريض توفى أثناء الحريق الذى نشب بمستشفى الحسين، وكلفت الطب الشرعى بإعداد تقرير مفصل عن الأسباب التى أدت لوفاته إذا كان اختناق بسبب الحريق أو طبيعية، وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحرى عن الحادث، وتكليف المعمل الجنائى لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى، الذى قال إن سبب الحريق ماس كهربائى نشب من أحد قاعات الاجتماع بالدور الرابع بالمستشفى، واستمعت لأقوال الطبيب المعالج للحالة المتوفية الذى أفاد بأنها توفيت أثناء نقلها من الغرفة لإنقاذها من الحريق.

كشفت التحقيقات الأولية أن حالة الوفاة الوحيدة التى أسفر عنها حريق مستشفى الحسين الجامعى كانت لمسن ، توفى أثناء نقله من القسم الذى كان به إلى قسم آخر، وأن الوفاة طبيعية، نتيجة مرضه.

كان قد انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الحسينى الجامعى، لإجراء المعاينة الأولية للحريق، وأمرت النياية بانتداب رجال المعمل الجنائى، لكشف أسباب الحريق وملابساته، وإعداد تقرير بالخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الحادث.