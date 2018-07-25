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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:42 ص
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تعرف على كيفية عمل مشروع بتسهيلات بنكية بمحافظة القليوبية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:00 ص
تعرف على كيفية عمل مشروع بتسهيلات بنكية بمحافظة القليوبية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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يعد برنامج مشروعك من البرامج المهمة التى تساعد الشباب على إيجاد فرص عمل حقيقية والقضاء على البطالة ووصل عدد المشروعات بالمحافظة حوالى 1342 مشروعًا بتكلفة 142 مليون جنيه.

وللتعرف على برنامج مشروعك بمحافظة القليوبية "اليوم السابع" يقدم لقرائه عدة خطوات لمعرفة شروط برنامج مشروعك للشباب.

س: ما هو برنامج مشروعك بمحافظة القليوبية؟

ج:هو برنامج لتقديم قروض ميسرة بالتعاون مع عدد من البنوك للقضاء على البطالة.

س: الغرض من البرنامج.

ج: فرصة عمل حقيقة توفر حياة كريمة وتحسن مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة فى كل مجالات العمل.

س: من المسئول عن برنامج مشروعك والبنوك المتعاونة فى البرنامج.

ج: برنامج مشروعك ينفذ بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك المركزى المصرى من خلال البنوك الأتية: بنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك الزراعى المصرى – بنك الإسكندرية – بنك التعمير والإسكان.

س: كيفية التقديم للبرنامج؟.

ج: يوجد 11 مقرًا بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

بالإضافة بتواجد مسئول من الوحدة المحلية ومندوب كل بنك من البنوك الستة المشاركة على كل الاستفسارات.

س: شروط التقدم لمشروعك

ج.أولاً: الشريحة الأولى من 1000 إلى 25000 بفائدة قدرها 28% تسدد على 12 شهرًا

المستندات المطلوبة:

1 – صورة من عقد الإيجار والتمليك مثبت التاريخ أو موثق فى الشهر العقارى

2- صورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين

3- إيصال كهرباء أو مياه مرفق لم يتم تجاوزه عن 3 أشهر

4- خطاب من الوحدة المحلية

ثانيًا: الشريحة الثانية من 25000 إلى 250000 بفائدة قدرها 6% تسدد على 5 سنوات

 

المستندات المطلوبة:

1 – صورة من عقد الإيجار والتمليك مثبت التاريخ أو موثق فى الشهر العقارى

2- صورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين

3- إيصال كهرباء أو مياه مرفق لم يتم تجاوزه عن 3 أشهر

4- خطاب من الوحدة المحلية

5- صورة من البطاقة الضربية

6- صورة من السجل التجارى

7- خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشاة والتأمين على صاحب المنشأة

ثالثًا: الشريحة الثالثة أكثر من 250000 بفائدة قدرها 5% تسدد على 5 سنوات

المستندات المطلوبة:

1 – صورة من عقد الإيجار والتمليك مثبت التاريخ أو موثق فى الشهر العقارى

2- صورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين

3- إيصال كهرباء أو مياه مرفق لم يتم تجاوزه عن 3 أشهر

4- خطاب من الوحدة المحلية

5- صورة من البطاقة الضريبية

6- صورة من السجل التجارى

7- خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشاة

8- صورة عقد الشراكة إن وجد شركاء

9- آخر 3 قوائم مالية ومركز مالى حديث

10- دراسة جدوى للمشروع

 

 

 

 

 

 

 


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