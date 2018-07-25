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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:13 ص
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تعرف على شروط المشاركة فى مهرجان المسرح الكوميدى الأول بثقافة بنى سويف

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:00 ص
تعرف على شروط المشاركة فى مهرجان المسرح الكوميدى الأول بثقافة بنى سويف قصر ثقافة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن محمد فتحى مدير قصر ثقافة بنى سويف عن فتح باب التقدم للفرق الراغبة فى المشاركة بمهرجان المسرح الكوميدى المقرر إقامة عروضه بالمسرح الصيفى بمبنى قصر ثقافة بنى سويف خلال شهر أغسطس المقبل، وهو مهرجان شرفى وأطلقه قصر ثقافة بنى سويف، إهداء لروح الفنان الراحل محمد منير ابن المحافظة والذى تولى رئاسة إقليمى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والقناة وسيناء الثقافيين.

ووضع قصر ثقافة شروط للمشاركة فى المهرجان الأول من نوعه بفرع ثقافة بنى سويف وكذلك نوعية جوائزه

يسمح بمشاركة الفرق الحرة من سن ١٨ سنة لأعضائها

أن يكون النص مجازًا رقابيً

إلا تقل مدة العرض عن 60 دقيقة ولا تزيد على 75 دقيقة

مراعاة الآداب العامة لفظيًا وحركيًا داخل العرض

المشاركة متاحة لأى فرقة حرة بمحافظة بنى سويف أو أى فرقة من محافظات "الفيوم - القاهرة – الجيزة - القليوبية"

تتحمل الفرق الراغبة فى المشاركة الإقامة والإعاشة

تتسلم إدارة قصر ثقافة بنى سويف مشاريع العروض حتى نهاية يوليو الحالى.

جميع العروض مجانية ولجميع فئات الجمهورالجمهور يقيم العروض مع لجنة التحكيم

تمنح لجنة التحكيم درعا لأفضل عرض، ودرعا لأفضل عرض من تصويت الجمهور، وكذلك شهادات تقدير لأفضل ممثل وممثل وديكور وموسيقى وإخراج "مركز أول وثان".


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