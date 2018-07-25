الرئيسية أخبار عالمية ترامب يدين موقف الصين "الخبيث" فى التجارة الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:49 م ترامب أ ف ب إضافة تعليق أدان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب موقف الصين، الذى وصفه بـ"الخبيث" فى التجارة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ترامب يقترح إسقاط التعريفات بين واشنطن وبروكسل قبل زيارة يونكر يونكر: لست متفائلا للغاية قبل لقاء ترامب الرئيس المكسيكى: ترامب حثنى على تسريع مفاوضات نافتا ترامب الصين التجارة الحرب التجارية أخبار العالم أخبار العالم الآن 32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا "التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50% اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها 1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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