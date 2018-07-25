ترامب: اتفقت مع الاتحاد الأوروبى على خفض الحواجز التجارية

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنهما اتفقا على العمل لخفض الحواجز التجارية.

وأبلغ ترامب الصحفيين فى البيت الأبيض وقد وقف يونكر إلى جواره "اتفقنا اليوم، بادئ ذى بدء، على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر فى تجارة السلع الصناعية غير السيارات".

وأضاف قائلا "سنعمل أيضا لتقليل الحواجز وزيادة التجارة فى الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا".