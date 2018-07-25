video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: اتفقت مع الاتحاد الأوروبى على خفض الحواجز التجارية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:30 م
ترامب: اتفقت مع الاتحاد الأوروبى على خفض الحواجز التجارية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنهما اتفقا على العمل لخفض الحواجز التجارية.

وأبلغ ترامب الصحفيين فى البيت الأبيض وقد وقف يونكر إلى جواره "اتفقنا اليوم، بادئ ذى بدء، على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر فى تجارة السلع الصناعية غير السيارات".

وأضاف قائلا "سنعمل أيضا لتقليل الحواجز وزيادة التجارة فى الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يتفقان على العمل على إلغاء الرسوم الجمركية بينهما

ترامب

الاتحاد الأوروبى

خفض الحواجز التجارية

الحواجز التجارية

الحرب التجارية




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة