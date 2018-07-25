تراجع كبير لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 12.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.866 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 232 مليون ورقة مالية بقيمة 620 مليون جنيه عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.18% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.78% والعرب على 7.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.46%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.3 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 413 ألف جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 15186 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2560 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 15007 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2% عند مستوى 735 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.