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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:00 م
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تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى بالبحيرة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:10 م
تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى بالبحيرة تحصين ماشيه -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على ضرورة قيام مديرية الطب البيطرى بتكثيف أعمال التحصينات لرؤوس الماشية بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة أعمال التفتيش والمرور على لجان التحصين للوقاية و محاصرة بؤر الإصابة بأمراض الجلد العقدى والحمى القلاعية  للحفاظ على الثروة الحيوانية والاستثمارات فى هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور حسنى عباسي مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة أن إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية بالمحافظة فى الحملة القومية الأولى هو420951 رأس ماشية وكذلك تحصين  117000 رأس  ضد مرض الجلد العقدي .

وأضاف أنه تم تحصين بؤرة فى قرية بنى سلامة بمركز وادى النطرون ضد مرض الجلد العقدى والسيطرة عليها ، كما تم سحب عينات اشتباه من خمسة مواقع مختلفة بمراكز ابو المطامير وحوش عيسى و كوم حماده و دمنهور وارسالها لمعهد بحوث الحيوان لفحصها.

وأوضح مدير الطب البيطري بالبحيرة ، أنه تم تنفيذ حملة مكثفة بقرية الخوالدة التابعة لمركز ايتاى البارود ولم يرصد فريق العمل وجود اى حالات وبائية للحمى القلاعية او الجلد العقدي او حالات نافقة ماعدا بعض الحالات الفردية المصابة بطفيليات داخلية والتهاب الضرع و جدري ضرع كاذب ، كما قامت الحملة بتحصين الحيوانات بالقرية حيث تم تحصين عدد 225 رأس بلقاح الجلد و عدد 341 رأس  بلقاح الحمى القلاعية .     


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