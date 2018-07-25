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الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:14 م
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تحرير 26 محضرا لمخابز ومستودعات دقيق ببنى سويف لمخالفتها الاشتراطات الصحية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:45 م
تحرير 26 محضرا لمخابز ومستودعات دقيق ببنى سويف لمخالفتها الاشتراطات الصحية مخابز - أرشيفية
بني سويف أيمن لطفى
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حرر قسم مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز الفشن جنوب بنى سويف، 26 محضرًا لمخابز ومستودعات دقيق لمخالفتها الاشتراطات الصحية وعدم حمل العاملين بها شهادات صحية، وتدنى مستوى النظافة، كما أوصت الحملة بإغلاق مخبز بلدى لمخالفته الشروط الصحية، وذلك بإشراف من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة  وإشراف الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائى.

وشارك مفتشو مكتب الأغذية بالفشن حمدى عاشور، وأحمد رجب، ومحمد عبدالقادر، فى الحملة التى مرت على 10 مخابز وبعض مستودات الدقيق وتم سحب عينتى دقيق بلدى وعينة ردة ناعمة من مستودع الدقيق بعد تحرير محاضر بالمخالفات.

 


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