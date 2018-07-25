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الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:55 ص
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تحالف المحيط الهادئ يسعى إلى التقارب مع "ميركوسور"

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:07 ص
تحالف المحيط الهادئ يسعى إلى التقارب مع "ميركوسور" تحالف الأطلنطى - أرشيفية
أ ف ب
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اتفقت المكسيك وتشيلي وكولومبيا والبيرو، وهى الدول الأربع الأعضاء فى تحالف المحيط الهادئ، الثلاثاء على السعى إلى تكامل أفضل مع السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور)، وذلك فى خضم التوترات التجارية العالمية.

وقال الرئيس المكسيكى إنريكي بينيا نييتو "قررنا استكشاف طرق جديدة للتعاون، من أجل تعزيز علاقتنا الاقتصادية والتجارية".

وتم الإعلان عن التقارب مع ميركوسور (البرازيل والأوروجواى والأرجنتين والباراجواى) فى اليوم الثانى من قمة تحالف المحيط الهادئ في منتجع بويرتو فالارتا (غرب) على الساحل المكسيكى.

وأشار بينيا نييتو إلى أن هناك خطة عمل تم اعتمادها "تسهيلا لتجارة السلع وتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير اقتصاد المعرفة وتحقيق مزيد من التقدم فى مجال السياحة والثقافة" بين الكيانين.

وكان ميركوسور ممثّلاً برئيسَى الأوروجواى تابارى فاسكيز والبرازيل ميشال تامر، وكذلك بوزير الخارجية الأرجنتينة دانييل رايموندى ونائب وزير خارجية باراجواى فيديريكو جونزالس.

وقال فاسكيز الذى يرأس حاليا ميركوسور "نحن هنا لإعادة تأكيد التزامنا بتعميق الروابط التجارية والاستثمار والتعاون بين هذين المشروعين". وقد بدأ الكيانان تقوية تعاونهما فى عام 2017 بمواجهة التهديدات الحمائية، الآتية خصوصا من الولايات المتحدة.

ويتطلع ميركوسور أيضا إلى الانفتاح على الاتحاد الأوروبى الذى بدأ يجرى معه منذ حوالى عقدين مفاوضات قد تسفر عن اتفاق تجارى هذا العام.

 

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