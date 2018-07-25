video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمة لمدة 15 يوما لاتهامها بالتجمهر فى "أحداث المترو"

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:17 م
تجديد حبس متهمة لمدة 15 يوما لاتهامها بالتجمهر فى "أحداث المترو" محكمة - أرشيفية
كتب أمنية الموجى
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمة عبير الصفتى لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة، على خلفية أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا.

 

 وأسندت النيابة إلى المتهمة، ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

 

 وكان المتهمون بالقضية قد ألقى القبض عليهم وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، وذلك لارتكابهم أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك فى أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 4 أشخاص لمدة 15 يوما لاتهامهم بالتجمهر فى "أحداث المترو"

احداث المترو

تجديد حبس متهمة

متهمي المترو

إمن الدولة

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة